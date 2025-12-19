Ì¾¸Å²°ÆâÄê¤ÎÃíÌÜDF¤¬U-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤«¤¦¡£DFµ×ÊÝÍÚÌ´(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¤Ï¡Ö2025 SBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×½éÀï(18Æü)¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸åÈ¾¤ÏÃæ±û¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¼éÈ÷¤â°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¼ç¤Ë4¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤È°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¡£³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÊý¡¢¡Ö±¿¤ÓÊý¤È¤«¡¢´Ø·¸À­¤È