大会名：アフラシアバンク・モーリシャスオープン期間：12/18～12/21コース：ヘリテージGCヤード：7357パー：72 試合の詳細データはこちら≫ アフラシアバンク・モーリシャスオープン の第2ラウンドが、19日、 ヘリテージGC（7357ヤード、パー72）で行われた。ケーシー ジャービス（南アフリカ）は 7アンダーでラウンド