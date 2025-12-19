沖縄出身の５人組バンド「かりゆし５８」が来年３月に開催する２０周年記念トリビュートアルバム対バンツアーに豪華アーティストが参加することが１９日、発表された。３月２０日は東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙでＭＯＮＧＯＬ８００、同２７日は福岡・ＺｅｐｐＦｕｋｕｏｋａで０４ＬｉｍｉｔｅｄＳａｚａｂｙｓ、同２９日は大阪・ＺｅｐｐＯｓａｋａＢａｙｓｉｄｅでＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥが参加する。