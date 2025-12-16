映画監督の岩井俊二氏、庵野秀明氏、鈴木敏夫氏が１９日、映画「式日」（２０００年公開）の特別上映イベントを都内で行った。同作に主演した岩井監督の３０周年を記念したトークショー。庵野監督が鈴木氏の手がけた「風立ちぬ」に声優として出演するなど親交はあったが、３人で並ぶのは約２５年ぶりとなった。庵野監督にオファーした鈴木氏は「特撮映画をやろうとしていた。変わって、落ち着いたのが『式日』だった」。「役