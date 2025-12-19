中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月19日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は19日の記者会見で、米国が2026会計年度の国防予算の大枠を決める国防権限法を成立させたことについて、「中国の脅威」をあおり、中国の内政に干渉し、中国の主権、安全、発展の利益を損なっていると指摘し、強い不満と断固反対を表明した。すでに米国に対し、複数回にわたって厳正な申し入れを行っているとした。郭氏