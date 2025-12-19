【新華社北京12月19日】中国国防部の蒋斌（しょう・ひん）報道官は19日、米国防総省が18日、総額111億ドル（1ドル＝約158円）に上る台湾地区への武器売却承認を発表したことに関し、米国は再三にわたり約束を破り、「台湾独立」を容認、支持しており、こうした行為は必ずや自らに災いを招くことになると述べた。蒋氏は次のように表明した。米国が中国台湾地区への大規模な武器売却計画を発表したことは、「一つの中国」原則と