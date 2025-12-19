中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月19日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は19日の記者会見で、日本が国連教育科学文化機関（ユネスコ）に提出した佐渡金山に関する報告書に朝鮮半島出身者の強制労働についての記述がなかったことについて、日本は歴史を直視、反省し、誠実かつ責任ある姿勢で歴史問題を適切に処理すべきだと指摘した。郭氏は次のように述べた。中国や朝鮮半島、その他