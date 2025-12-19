東京・赤坂の個室サウナ店で松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡した火事。これまでに、サウナ室には事務室につながる非常用ボタンが設置されていましたが、出火当時、事務室の受信盤の電源が切れていたことがわかっています。その後の捜査関係者への取材で、現場検証の際に受信盤の電源を入れたところ、全ての部屋で非常用ボタンが正常に作動したことが新たにわかりました。警視庁は当時の管理体制などについて詳しく調