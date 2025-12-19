【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比259.18ドル高の4万8211.03ドルを付けた。インフレ鈍化に伴う米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ期待から、ハイテク株を中心に買い注文が先行した。