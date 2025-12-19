J¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î×»þÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎºÆÇ¤ÆâÄê¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î24Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÄê»þ¼Ò°÷Áí²ñ¤ª¤è¤ÓÆ±Æü¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ·èµÄ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£Î×»þÍý»ö²ñ¤Î²ñ¸«¤ÇÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç4¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¾¯¤·¤Å¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ê¤¯³§ÍÍ¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Â¸½¤Ç¤­¤¿À®²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ¼­¤ò½Ò¤Ù