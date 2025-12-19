日銀が、追加の利上げに踏み切りました。政策金利は30年ぶりの水準となる0.75％に引き上げられます。日銀は2日目の金融政策決定会合を開き、政策金利をこれまでの0.5％程度から0.75％程度に引き上げることを決めました。利上げ決定は、2025年1月以来です。日銀・植田総裁：来年はことしに続きしっかりとした賃上げが実施される可能性が高く、こうした経済・物価情勢を踏まえ、金融緩和の度合いを調整することが適切であると判断し