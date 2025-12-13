【RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング ［スペシャルコーティング］】 2024年8月17日 発売 価格：13,200円 ガンダムベース限定商品 ガンダムベースの限定アイテム「RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング ［スペシャルコーティング］」がガンダムベース東京で販売中。2024年に発売されたアイテムの再販となる。 「RG