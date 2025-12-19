ÆüËÜ»þ´Ö£°»þ£°£°Ê¬¤ËÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê11·î¡Ë¡¢¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê12·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ Ãæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê11·î¡Ë00:00 Í½ÁÛ415.0Ëü·ïÁ°²ó410.0Ëü·ï¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô) Í½ÁÛ1.2%Á°²ó1.2%¡ÊÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ) ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê12·î¡Ë00:00 Í½ÁÛ53.3Á°²ó53.3¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)