1998（平成10）年12月20日、格安運賃を掲げて航空事業へ新規参入した「エア・ドゥ」が運航を開始した。機首部分に北海道のキャンペーン標語「試される大地北海道」が入った機体は、満席の旅客を乗せて羽田空港を離陸（写真）。新千歳空港に着陸すると、待ち受けた関係者から歓声が上がり、拍手が鳴り響いた。