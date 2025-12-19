20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円高の5万320円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9507.21円に対しては812.79円高。出来高は6877枚となっている。 TOPIX先物期近は3429ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は45.34ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50320