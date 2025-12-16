アニメ『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の新作スマートフォン向けゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』が、2026年2月18日に世界同時リリースされることが発表された。本日20日より事前登録の受付がスタートした。【画像】ジャンフェスで配布される『HUNTER×HUNTER』ステッカー同ゲームは、『HUNTER×HUNTER』初のサバイバルローグライトで、個性豊かなキャラクターを操作し、迫りくる大量の敵と戦い抜くアクショ