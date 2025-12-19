¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù(2026Ç¯1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË24:12¡Á24:42)¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù¡û¶Í»³Îú¡¦ºç¸¶°ê·Ã¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥­¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½ÀÖÌÚ¥æ¥«¤Î¸µ¥«¥ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¼ÒÄ¹¡¦¹õºê¥¿¥«¥·Ìò¤Ë¶Í»³Îú¡¢ÀÖÌÚ¡¦ÀÄÅç¤Î¿¦¾ì¤Î¸åÇÚ¡¦ÊÌÉÜ¼Ó¹áÌò¤Ë»ÖÅÄ²»¡¹¡¢Æ±¤¸¤¯¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡¦ÀÐ¹õ¥ê¥¨Ìò¤Ëº´Æ£¥ß¥±¡¼¥éÏÁ»Ò¡¢ÀÄÅç¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦ÆâÅÄÏÂ¼ù