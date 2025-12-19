¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÂçµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢8·î¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÂÅ¶¨°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤¤¤Þ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¡Ê¼óÇ¾²ñÃÌÁ°¤Î¡Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤Î²ñµÄ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÅ¶¨¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡×¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁ°¤ËÂÅ¶¨¤òµá¤á¤é¤ì¤¿