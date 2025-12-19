¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬Ç¤´üÀÚ¤ì¤ÎÈó¹çË¡¤ÊÂçÅýÎÎ¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡ÖÁªµó¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£