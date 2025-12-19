?ミスター女子プロレス?神取忍率いる女子プロレス「ＬＬＰＷ−Ｘ」のエース・NØRI（２７）が来年のさらなる飛躍を誓った。NØRIは２０１７年には女子プロレス「アイスリボン」でプロレスラーとしてデビューしたが、試合中の負傷で長期欠場を余儀なくされた。その後１９年に総合格闘技復帰を果たして格闘家の道を歩んできたが、２３年９月にＬＬＰＷに入団。同年１１月に再デビューを果たした。１９日の神田明神ホール