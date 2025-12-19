シンガー・ソングライターの幾田りらさん（25）が18日、都内で行われたファッションブランドのイベントに登場。Kōki,さん（22）、福原遥さん（27）、板垣李光人さん（23）も出席しました。幾田さんが「心も体も丈夫な人間になりたい」と答えるなど、出席者が “最近チャレンジしていること” や “自身にとっての銀座” について明かしました。『コーチ 銀座オープニングイベント』には、中島健人さん（31）、池江璃花子さん