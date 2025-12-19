2025Ç¯12·î18Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ì¤Á¾Í­¤ÎÂçºÒ³²¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤¬·ãÊÑ¤·¤¿2015Ç¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÄö¡Ê¤¤¤«¤ê¡Ë¥·¥ó¥¸¤éÁª¤Ð¤ì¤¿14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í·¿Ê¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó