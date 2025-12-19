¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ1±ß73Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á157±ß25¡Á35Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1710¡Á20¥É¥ë¡¢184±ß25¡Á35Á¬¡£Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¼õ¤±¡¢Æü¶ä¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÍø¾å¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤È¤Î¸«Êý¤¬³ÈÂç¡£ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬ÅöÌÌ¤ÏÂç¤­¤¯½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£