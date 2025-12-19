¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤â¤³¤³¿ô»î¹çÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2º¹¤È¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤ÏÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Ç¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·ë¶É¤Ï3-0¤È°µ¾¡¤·¤¿¡£Âè17Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤«°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤Ä