¡ÖÂçÁêËÐ¡¦Åß½ä¶È¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËËëÆâ°¤ÉðÑî¡Ê£²£µ¡Ë¡á°¤Éð¾¾¡á¤¬¡ÈÆüËÜ¤Î¸Î¶¿¡É¤Ë³®Àû¤·¤¿¡£¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î°°µÖ¹â¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÁêËÐÎ±³Ø¤·¡¢ÆüÂÎÂç¤ò·Ð¤ÆÆþÌç¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤­¤Ê´¿À¼¤ò½¸¤á¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½ä¶È»þ¤Ï¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´Ø¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÉ¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤é¤Ë»ÙÅÙÉô²°¤òË¬¤Í¤é