SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤Î19Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Î2ÁöÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤¬¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£»³¸ý¹ä¡Ê43¡á¹­Åç¡Ë¤Ï11R¡¢¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤ëÁö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤º½®·ô·÷Æâ¤Ë¿Ê½Ð¡£1ÁöÌÜ¤ÈÆ±¤¸3Ãå¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò14ÅÀ¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¾å¤È¤Îº¹¤ÏÁ´¤¯½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¡ÎÏº¹¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë