£±£´Æü¡¢½Å·Ä»ÔÎä¿åÄÃ¼þÊÕ¤Î·Ê¿§¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÅâÔõ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä12·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ½Å·Ä»ÔÀÐÃì¥È¥¥¥Á¥ãÂ²¼«¼£¸©Îä¿åÄÃ¤Ï¸ÐËÌ¾Ê¤È¤Î¶­¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÉðÎÍ»³Ì®¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ê¿¶ÑÉ¸¹âÌó1400¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¹ÎÓÎ¨85¡ó¤Î¼«Á³»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îä¿åÄÃ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ë­¤«¤Ê¼«Á³¤ÈG50ÞöÞá¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê¾å³¤¡Ý½Å·Ä¡Ë¤Ø¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ­¤òÀ¸¤«¤·¡¢´Ñ¸÷¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Í»¹çÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£À±¶õ¾®²°¤ä¿¹ÎÓËÜ²°¡¢Í­»ÀÁÇÊâ