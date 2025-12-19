¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇîÉÔÀµÁàºî¤ÇÈ³¶âÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿MFÃÉºêÎµ¹¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê2025Ç¯6·î1Æü¤«¤é7Ç¯´Ö¤Î¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¶Ø»ß½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÉºê¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤Ç2ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÍ¥¾¡¡£Â´¶È¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·