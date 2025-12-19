EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ï¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ»»ñ¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£EU¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º900²¯¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½16Ãû±ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ»»ñ¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤òÊÝ´É¤¹¤ë´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¥Ù