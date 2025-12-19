襲撃事件が起きた台北市の繁華街・中山の現場＝19日（共同）【台北共同】台湾メディアによると、地下鉄の台北駅の出口付近で19日夕、男が発煙弾のようなものを投げ逃走した。襲われた男性が病院に運ばれ死亡した。男はその後、近くの繁華街で刃物と発煙弾を持ち買い物客らを襲撃。一連の襲撃で計8人が負傷した。帰宅時間帯とも重なり、パニックとなった。台湾メディアによると、容疑者はビルから飛び降りて死亡した。台北駅