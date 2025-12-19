19ÆüÍ¼Êý¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»ÔÆâ¤Î±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢ÃË¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1¿Í¤¬»àË´¡¢8¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤ÏÉÕ¶á¤ÎÉ´²ßÅ¹¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÃÏ²¼Å´ÂæËÌ±Ø¹½Æâ¤ÇÃË¤¬È¯±ìÅû¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÃË¤ÏÃæ»³±Ø¤È¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È¿Í¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ