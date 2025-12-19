12·î¤ÏËºÇ¯²ñ¤Ç¾Æ¤­Ä»¤ä¶úÍÈ¤²¤Ê¤É¡¢¶ú¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¡£¤ª¤¤¤·¤¤¶ú¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼ê¸µ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÈ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¶ú¤«¤é³°¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¶ú¤â¤Î¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢All About Êë¤é¤·¤Î¥Þ¥Ê¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¿ÛÆâ¤¨¤ß¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÀ¸ÍýÅª¤Ë¥­¥Ä¤¤¡ÛÉ×¤Î¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼Q. ¾Æ¤­Ä»¤Ê¤É¶ú¤â¤Î¤Î¿©¤ÙÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Úº£²ó¤Î¤ªÇº¤ß¡ÛËºÇ¯²ñ¤Ê¤É¤Ç¾å»Ê¤ä¼è°úÀè¤ÎÊý¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬