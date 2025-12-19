Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï19Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¸ÀÆ°¤äÀ¯ÉÜ¤ÎÁê¼¡¤°·³³È¤ÎÆ°¤­¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤ä³Ø¼Ô¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤«¤éÈãÈ½¤äÈ¯¸ÀÅ±²ó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤È·èÊÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤ÏÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ëÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£11