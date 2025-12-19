¢£Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢1ÆüÌÜ¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢79.43ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Èó¸øÇ§¤Ê¤¬¤éº£µ¨À¤³¦ºÇ¹âÅÀ¤Ç¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢3Ï¢ÇÆ¤Î