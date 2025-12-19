12·î19Æü¡¢¿·³ã¸©·Ù¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ­·ÙÉôÊä¤¬Æ±Î½¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£19ÆüÉÕ¤±¤Ç²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­·ÙÉôÊä¤Ç¤¹¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î·ÙÉôÊä¤Ï10·î1Æü¤È2Æü¤Ë¿¦¾ìÆâ¤ÇÆ±Î½¤ÎÈï³²¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÕ¶á¤Î¥­¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ°Ò³Å¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Ë½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©·Ù¤Ï19ÆüÉÕ¤±¤Ç¤³¤Î·ÙÉôÊä¤ò¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£¤³