ÊÆMicrosoft¤Ï12·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÉÁ²èAPI¤ÎDirectX 12¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò³«È¯¼Ô¥Ö¥í¥°¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DirectX 12¤¬10¼þÇ¯¡£¥á¥Ã¥·¥å¥·¥§¡¼¥À¡¼¡¢¥ì¥¤¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¢DirectStorage¼ÂÁõ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ØDirectX 12¤Ï¡¢GDC 2014¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2015Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Windows´Ä¶­¸þ¤±¤ÎÉÁ²èAPI¡£Windows 10¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÉÁ²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØAshes of the Singularity¡Ù¤Ê¤É