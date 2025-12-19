YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¥Ò¥«¥ë¤Ï¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇËÍ¤¬¤º¤Ã¤ÈÁß¤­Íð¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËËÍ¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤­¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö0Æü