¿¢ÅÄÁíºÛ²ñ¸«¤­¤Ã¤«¤±¤Ë±ßÇä¤ê¶¯¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß£±£µ£·±ßÂæÁ°È¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶· ¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë±ßÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶äÍø¾å¤²¤¬»Ô¾ì¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬²ñ¸«¤ÇÃæÎ©¶âÍø²¼¸Â¤Þ¤Ç¤Ëµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼¡²óÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇä¤ê¤ò¶¯¤á¤¿¡£°ìµ¤¤Ë±ß¥­¥ã¥êー¼è°ú¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï157±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¥æー¥í±ß¤Ï1