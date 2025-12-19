ËÜÆü¤Î£Î£Ù¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ 12/19 EUR/USD 1.1600¡Ê14.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1615¡Ê6.73²¯¥æー¥í¡Ë 1.1625¡Ê10.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1650¡Ê20.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1675¡Ê8.90²¯¥æー¥í¡Ë 1.1700¡Ê21.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1720¡Ê10.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1750¡Ê25.0²¯¥æー¥í¡Ë 1.1775¡Ê5.55²¯¥æー¥í¡Ë 1.1780¡Ê6.93²¯¥æー¥í¡Ë 1.1785¡Ê5.79²¯¥æー¥í¡Ë