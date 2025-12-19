¡Ú¿·²Ú¼Ò¥â¥¹¥¯¥ï12·î19Æü¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¥íÃæ´Ø·¸¤ÏÀä¤¨¤ºÈ¯Å¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î°ÂÄê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£