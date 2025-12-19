£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò£Ó£Ð¤Ç¡¢£±£·ºÐ¤Î£²¿Í¤¬¤È¤â¤ËÂçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤Æ£²°Ì¡¢£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬°µ´¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ£·£¹¡¦£³£³ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È£°¡¦£±£°ÅÀº¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤â£·£·¡¦£µ£°ÅÀ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£³°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢½éÍ¥¾¡¤ò»ëÌî¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë¥¸