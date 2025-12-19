²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¤½¤ìSnowMan¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦30¡Ë¤ÎÄ¶¹ë²Ú3»þ´ÖSP¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖÊ¿À®¤Î²ÎÉ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔºß¤ÎÃæ¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎSnowMan¤È¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÉÍºê¤¬¡Ö¥Þ¥µ¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖASAYAN¡Ê¥¢¥µ¥ä¥ó¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤Æ¡£¥Ù¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÎVIPÀÊ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿