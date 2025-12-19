グラビアアイドルの〓野真央（22）が19日、自身のインスタグラムを更新。雑誌掲載のビキニ水着ショットを投稿した。「お知らせ」とし、「本日12／19（金）発売の講談社『FRIDAY』にて年末年始スペシャル号の表紙・巻頭を、あおまおペアで飾らせていただきました」とつづって、同じ所属事務所モデル溝端葵（24）とのツーショット写真を公開。〓野は白、溝端は黒のビキニ水着を着用し、2人で体を寄せあって笑顔を見せた。表紙写真で