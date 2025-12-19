Cloudy¤¬¡¢¥­¥Î¥·¥¿¥Ï¥ë¥È¡ÊGt.¡Ë¤ÎÀµ¼°²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Age Factory¡¢TENDOUJI¡¢a flood of circle¡Ä¡Ä¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Îââ»ý¤òËá¤­Â³¤±½éÉðÆ»´Û¤Ø3ÁÈ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÇ®¤µ¡É¡Ë ¥­¥Î¥·¥¿¤Ïº£½Õ¤è¤ê¥µ¥Ýー¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀµ¼°²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØRO JACK¡ÙÍ¥¾¡ÆÃÅµ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ÎÄê¤ò¡×¤ÎMV¤¬¡¢12·î20Æü20»þ¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£´ÆÆÄ