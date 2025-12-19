Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Äµï¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢»î¸³ÅÀÅô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦Í¼Êý¡¢¹Äµï¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ»î¸³ÅÀÅô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤ò½ü¤¤¤ÆËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢º£·î23Æü¤«¤éÍè·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î13Æü´Ö¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¡¢Æó½Å¶¶¤äºä²¼Ìç¡¢ÉÙ»Î¸«Ï¦¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£