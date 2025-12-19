© Natural History Museum/University of Gothenburg これだけ科学技術が進歩しているのに、未だに深海の海底の99.999%はまだ未知の世界。今回、研究者による深海採鉱の試験中に、約4,000種の海洋生物を発見。なんとその88%が新種だったことが明らかになりました。欧州の海洋生物学者のチームと深海採鉱企業「The Metals Company」は、メキシコとハワイの間に位置する深海域「クラリオン・クリッパートン断