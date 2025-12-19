Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦½÷»ÒSP¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬79.43ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬0.1ÅÀº¹¤Î79.33ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬77.50ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î3Âç²ñÏ¢