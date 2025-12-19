¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×¤ÎÅ¯É×¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£ÁÆÉÊ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¤µ¤ó¤Ø¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÁÆÉÊ¤ÈÅ¯É×¤Ï¤È¤â¤Ë½÷À­·Ý¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï£Ô£È£Å£×£²£°£²£µ¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁÆÉÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¤¤È¡£¼«Ê¬¤Î²òÀâ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤