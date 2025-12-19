ÅÅ¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×1¡Á10°ÌÅÅ¼ÖÆâ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤¢¤Î¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï²¿°Ì¡©¡Ú±Ø¤ÈÅÅ¼ÖÆâ¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡Û1°Ì¡§¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤»¤º³±¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¡Ê34.7¡ó¡Ë2°Ì¡§ºÂÀÊ¤ÎºÂ¤êÊý¡Ê31.9¡ó¡Ë3°Ì¡§Áû¡¹¤·¤¤²ñÏÃ¡¦¤Ï¤·¤ã¤®¤Þ¤ï¤ê¡Ê30.2¡ó¡Ë4°Ì¡§ÈâÉÕ¶á¤Ç¤ÎÂÚÎ±5°Ì¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Î»È¤¤Êý6°Ì¡§¶¯¤¤¹á¤ê7°Ì