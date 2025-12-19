¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï19Æü¤ËÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢¼çÍ×À¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡ó°ú¤­²¼¤²16¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Íø²¼¤²¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¡£